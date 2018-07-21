Роналду озвучил свою главную цель в «Ювентусе»

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Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации при переходе в «Ювентус», передает «Советский спорт».

Португалец отметил свою радость после осуществления трансфера, а также озвучил главную цель в туринском клубе.

«Я подписал с «Ювентусом» контракт на четыре года. Я очень счастлив и доволен, ведь это один из величайших клубов в истории.

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Это прекрасно, что я могу здесь играть. Я надеюсь хорошо стартовать и достичь своих целей. Моя главная цель – сделать итальянских фанатов счастливыми», — приводит слова футболиста Football Italia.

33-летний Роналду этим летом перешел из мадридского «Реала» в стан «старой синьоры» за €112 млн.

Ранее сообщалось, что в Ла Лиге обвинили Роналду в корысти при переходе в «Ювентус».