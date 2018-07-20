Земфира прокомментировала переход Роналду в «Ювентус»

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Известная российская певица Земфира прокомментировала переход португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

«Думаю, это правильно. Мадридский «Реал» должен обновляться», — написала Земфира в своей официальной группе «Вконтакте», отвечая на вопросы подписчиков.

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Певица является поклонницей «сливочных» и Роналду. Также она посетила два матча чемпионата мира по футболу в России: матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии и четвертьфинал между Бразилией и Бельгией.

Ранее сообщалось, что Земфира споет бесплатно для болельщиков ЧМ-2018.