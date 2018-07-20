Казахстанские спортсмены будут выступать с траурными лентами в память о Тене

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Казахстанские спортсмены будут выступать с черными траурными лентами в память о погибшем фигуристе Денисе Тене, сообщает ТАСС.

«В память о друге, товарище, любимом сыне и брате казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными черными повязками. На стартовавшем в Китае чемпионате мире по фехтованию команда Казахстана участвует, повязав на руки черные ленты.

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Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания», — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства. Также ведутся поиски второго предполагаемого преступника — Армана Кудайбергенова.