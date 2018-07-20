Неймар объявил окончательное решение о своем будущем в «ПСЖ»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар объявил о том, что не собирается менять клубную прописку в летнее трансферное окно, передает «Советский спорт».

Об этом бразилец сообщил на благотворительном аукционе в Сан-Паулу.

«Я остаюсь, у меня контракт с «ПСЖ». Я приходил сюда ради нового вызова и достижения результатов. С тех пор ничего не изменилось», — приводит слова игрока Fox Sports.

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В СМИ неоднократно появлялась информация, согласно которой в услугах бразильца был заинтересован мадридский «Реал», однако эти данные были опровергнуты испанским клубом.

За парижан форвард выступает с лета прошлого года.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался покупать Неймара в «Реал» из-за Марсело.