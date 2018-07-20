В Ла Лиге обвинили Роналду в корысти при переходе в «Ювентус»

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможных причинах ухода экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду в итальянский «Ювентус», передает «Советский спорт».

Тебас заявил, что одной из причин может быть финансовая составляющая.

«В Серии А он заработает больше денег, нежели в Ла Лиге. Считаю, что в финансовом плане для него было более предпочтительным вариантом перебраться в Италию. В Испании у нас есть проблема с налогами.

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Из всех крупнейших чемпионатов, футболисты испытывают наиболее серьезные налоговые проблемы именно в Испании», — сказал функционер.

Трансфер 33-летнего португальца обошелся «старой синьоре» в €112 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду в «Ювентусе» будет играть при полных трибунах.