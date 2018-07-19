Казахстанский фигурист госпитализирован с ножевым ранением
Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен госпитализирован в четверг с ножевым ранением, сообщает «РИА Новости».
«Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение», — сказали в управлении здравоохранения.
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Происшествие произошло в Алма-Ате, полиция ведет поиск двух неустановленных лиц, которые подозреваются в нанесении ножевого ранения фигуристу.
На поимку преступников направлен весь Департамент внутренних дел города.