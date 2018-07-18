ЦСКА отказал предлагавшей за Головина €30 млн «Барселоне»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/11820553/RTX694IJ-pic905-895x505-5327.jpg">

Полузащитник ЦСКА Александр Головин мог перейти «Барселону», но клубы не смогли договориться о трансфере, сообщает «Чемпионат».

Во время чемпионата мира — 2018 каталонская команда предлагала ЦСКА более € 30 млн, но в том случае, если армейцы согласятся подождать, потому что Головин шел в их списке вторым.

Реклама

Российский клуб не устроили данные условия — на тот момент на игрока претендовали более десятка европейских клубов, а наиболее предметный интерес проявляли «Челси», «Монако» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предпринял новую попытку купить Головина.