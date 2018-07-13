Представители «Реала» прилетели на переговоры с Неймаром

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Представители мадридского «Реала» прилетели в Сан-Паулу на переговоры с бразильским форвардом французского «ПСЖ» Неймаром, сообщает «Советский спорт».

По информации Paris United, руководство испанского клуба намерено встретиться с представителями нападающего «ПСЖ».

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«Реал» рассматривает бразильца как замену Криштиану Роналду, который перешел в туринский «Ювентус».

Парижский клуб намерен удержать нападающего в составе.

Неймар играет в «ПСЖ» с лета 2017 года. Его трансфер из «Барселоны» обошелся французскому клубу в €222 млн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось что «ПСЖ» увеличит зарплату Неймару.