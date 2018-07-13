Представители «Реала» начали переговоры с Неймаром

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Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно всерьез намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает «Советский спорт».

По информации Globesporte, сегодня представители «сливочных» прибыли в Сан-Паулу, чтобы провести раунд переговоров с отцом игрока о переходе бразильца в стан мадридцев.

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26-летний Неймар стал игроком парижан летом прошлого года. Его трансфер из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в €222 млн. Контракт бразильца с клубом действует до 2022 года.

На чемпионате мира — 2018 Неймар провел пять матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что переход Криштиану Роналду отпугнул Неймара от трансфера в «Реал».