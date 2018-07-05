Захарова призвала отказать США в праве проводить международные соревнования

<img src="//img.gazeta.ru/files3/134/10917134/upload-RIAN_03205729.HR.ru-pic905-895x505-25302.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз в США российским спортсменам является дискриминацией, передает ТАСС.

Функционер сообщила, что по этой причине Россия призвала международные спортивные федерации отказать Соединенным Штатам в праве проводить международные соревнования.

Реклама

«Москва неоднократно привлекала внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз, этот процесс практически заблокирован.

Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком же положении находятся и российские спортсмены, приглашенные на соревнования в США», — сказала Захарова.

Глава пресс-службы МИД подчеркнула, что нельзя потакать государству, которое явно смешивает спорт и политику.

«Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Захарова посетовала на отсутствие флага после победы сборной России.