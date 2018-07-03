После поражения на ЧМ японцы оставили в раздевалке записку на русском

Сборная Японии после поражения в матче со сборной Бельгии прибралась в раздевалке и оставила записку на русском языке, написав «Спасибо», пишет The Sun.

Более того, японские болельщики остались после печальной для их команды игры и убирали мусор на стадионе. Отмечается, что это уже не первый раз, когда японцы остаются после матча, чтобы убрать мусор.

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После финального свистка, который положил конец игре со счетом (3:2) в баре Токио японцы сидели в полной тишине, c недоверием глядя на экран, пишет Japan Today. Многие болельщики пытались сдержать слезы.

«Игра была похожа на американские горки, и [бельгийцы] позволили нам мечтать о победе в один момент. У них действительно была хорошая динамика», — сказала Юки Какисита, которая наблюдала за ходом игры в токийском баре.

Разочарование было сокрушительным, несмотря на низкие ожидания от команды перед турниром, пишет издание.

«Би-би-си» сообщает, что главный тренер сборной Японии Акира Нисино после матча был «опустошен» поражением.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.