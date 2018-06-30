СМИ: футболист «Спартака» Промес признался в избиении жены

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промес признался в избиении жены, сообщает ТАСС.

По информации Diaro de Ibiza, футболист признал свою вину перед судом после ареста на Ибице.

Накануне интернет-портал Soccernews.nl проинформировал, что форвард красно-белых был арестован за избиение своей жены испанской полицией.

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Отмечается, что суд отпустил Промеса, однако расследование будет продолжаться.

26-летний игрок выступает за столичную команду с 2014 года.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд объяснил, почему клуб не может наказать Промеса за избиение жены.