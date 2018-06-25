Аббас и Нетаньяху могут встретиться в Москве, прибыв на финал ЧМ-2018

Глава Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, приехав на финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство сообщает, что обоих лидеров пригласили на финальный матч чемпионата, который пройдет в столице.

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Представитель Аббаса сообщил, что лидер Палестины уже принял приглашение. В то же время источник в окружении Нетаньяху рассказал, что возможность визита премьера в Москву пока изучается.

«Аббас не против встретиться с Нетаньяху в Москве. Об этом он объявил еще два года назад», — сказал представитель палестинского лидера.

Ранее МИД России призвал Палестину и Израиль отказаться от конфронтации.