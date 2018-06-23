Российский форвард Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ

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Российский нападающий Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», сообщает ТАСС.

Отмечается, что контракт с российским форвардом рассчитан на три года.

Ковальчук — воспитанник московского «Спартака», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге.

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Выступал за такие клубы НХЛ, как «Атланта» и «Нью-Джерси Девилз». После четырех неполных сезонов, проведенных в «Девилз», принял решение завершить карьеру в НХЛ и летом 2013 года вернулся в Россию, подписав контракт со СКА, за который выступал ранее, во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Миро Аалтонен принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).