Самолет с болельщиками Перу задымился на подлете к Тюмени

На рейсе Екатеринбург-Тюмень, на борту которого находились болельщики Перу, произошел сбой двигателя, передает РИА «Новости».

В Росавиации заявили, что возгорания на боту не было.

Он отметил, что самолет АTR-72-212А совершил благополучную посадку в пятницу, 22 июня, в 20.33 мск в в аэропорту Тюмени «Рощино».

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«На борту самолета находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву. При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух», — сказал представитель Росавиации.

Отмечается,что пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме.