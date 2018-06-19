Япония сенсационно обыграла Колумбию на ЧМ-2018

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Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На шестой минуте встречи счет открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава точным ударом с пенальти. За шесть минут до конца первого тайма колумбийский хавбек Хуан Кинтеро забил мяч со штрафного удара. А уже на 73-й минуте форвард немецкого «Вердера» Юйа Осако отправил мяч в сетку ворот Давида Оспины после углового.

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Первую красную карточку на турнире получил опорный полузащитник испанского «Эспаньола» Карлос Санчес.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее матч сборной Англии стал самым рейтинговым в Великобритании в 2018 году.

Чемпионат мира — 2018. Группа H. 1-й тур

Япония — Колумбия — 2:1

Голы: 1:0 — Кагава (пенальти), 6; 1:1 — Кинтеро, 39; 2:1 — Осако, 73.