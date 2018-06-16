Собянин прокомментировал наезд такси на болельщиков в Москве во время ЧМ-2018
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что взял на контроль ситуацию после наезда автомобиля «Яндекс.Такси» на болельщиков в центре Москвы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Собянин также назвал причину ДТП — водитель не справился с управлением.
Реклама
«На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», — написал Собянин.
Ранее появилось видео наезда «Яндекс.Такси» на толпу фанатов в центре Москвы во время ЧМ-2018.
По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения, гражданин Киргизии. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.