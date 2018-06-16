Собянин прокомментировал наезд такси на болельщиков в Москве во время ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/11804467/upload-Df0wUsUX0AAvO6q-pic905-895x505-55355.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что взял на контроль ситуацию после наезда автомобиля «Яндекс.Такси» на болельщиков в центре Москвы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Собянин также назвал причину ДТП — водитель не справился с управлением.

Реклама

«На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», — написал Собянин.

Ранее появилось видео наезда «Яндекс.Такси» на толпу фанатов в центре Москвы во время ЧМ-2018.

По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения, гражданин Киргизии. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.