Голкипер сборной Исландии стал лучшим игроком матча против Аргентины

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Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает ТАСС.

34-летний вратарь отразил удар с пенальти в исполнении аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Также он совершил шесть сейвов.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018.