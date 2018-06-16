Голкипер сборной Исландии стал лучшим игроком матча против Аргентины
Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает ТАСС.
34-летний вратарь отразил удар с пенальти в исполнении аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Также он совершил шесть сейвов.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018.
Not all heroes wear capes. Some wear gloves.— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
Your @Budweiser #ManoftheMatch is @hanneshalldors! pic.twitter.com/iKJvQ7W6dm