ВФСО «Динамо» подало в суд на игрока сборной России

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Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» обратилось в суд с иском в отношении полузащитника команды Александра Ташаева, сообщает «Советский спорт».

По данным на официальном сайте Арбитражного суда Москвы, судебное заседание состоится 1 августа. Также, согласно сайту суда, был зарегистрирован поданный ВФСО «Динамо» иск в отношении футбольного клуба «Динамо». Не исключено, что это тоже связано с делом Ташаева.

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4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из клуба. В его контракте прописаны отступные в размере €1,5 миллиона.

Хавбек вызывался в национальную сборную России для подготовки к чемпионату мира — 2018, однако в окончательную заявку не попал.

Футболист находится в структуре «Динамо» с 2009 года.

Ранее сообщалось, что «Анжи» подал документы для участия в чемпионате РФПЛ в сезоне-2018/19.