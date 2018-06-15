Сборная Уругвая обыграла Египет в матче ЧМ-2018

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Сборная Уругвая в Екатеринбурге одержала победу над командой Египта со счетом 1:0.

Забитым мячом на 90-й минуте матча отличился защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес. Таким образом, Уругвай занимает второе место в группе А после сборной России, которая вчера одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0.

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Ранее сообщалось, что второй матч чемпионата мира по футболу проходит при полупустых трибунах.

Чемпионат мира — 2018. Россия. Групповой этап

Уругвай — Египет — 1:0

Голы: 1:0 — Хименес, 90