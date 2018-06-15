Овечкин назвал появление ребенка на свет лучшим чувством в жизни
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал появление ребенка на свет лучшим чувством в жизни, сообщает «Советский спорт».
«Мы проведем месяц в России, затем вернемся в Вашингтон, чтобы подготовиться к рождению ребёнка. И к новому сезону. Появление ребёнка на свет — это лучшее чувство в жизни», — цитирует Овечкина пресс-служба лиги.
Реклама
Ранее Овечкин заявил, что намерен привезти Кубок Стэнли в Россию.