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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал появление ребенка на свет лучшим чувством в жизни, сообщает «Советский спорт».

«Мы проведем месяц в России, затем вернемся в Вашингтон, чтобы подготовиться к рождению ребёнка. И к новому сезону. Появление ребёнка на свет — это лучшее чувство в жизни», — цитирует Овечкина пресс-служба лиги.

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Ранее Овечкин заявил, что намерен привезти Кубок Стэнли в Россию.