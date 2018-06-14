Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом года

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes, сообщает ТАСС.

По данным издания, суммарный доход 30-летнего аргентинца за 2017 год составил $111 млн. Из них $84 млн он заработал в «Барселоне», а остальное — благодаря рекламным контрактам.

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В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который за прошедший год заработал $108 млн.

Тройку лидеров рейтинга замкнул бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар, чей заработок составил $90 млн. Список десяти самых высокооплачиваемых футболистов выглядит следующим образом:

1. Месси («Барселона») — $111 млн,

2. Роналду («Реал») — $108 млн,

3. Неймар («ПСЖ») — $90 млн,

4. Погба («Манчестер Юнайтед») — $29,5 млн,

5. Суарес («Барселона) — $26,9 млн,

6. Агуэро («Манчестер Сити») — $23,5 млн,

7. Ди Мария («ПСЖ») — $22,6 млн,

8. Мбаппе («ПСЖ») — $22,5 млн,

9. Силва («ПСЖ») — $22,4 млн,

10. Родригес («Бавария») — $22,1 млн.