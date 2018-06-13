Эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче ЧМ
Эрмитажный кот Ахилл выбрал сборную России в качестве победителя первого матча чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Белый кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального и был выбран в качестве футбольного оракула. Еще одной особенностью кота называют его врожденную глухоту, но, по мнению представителей музея, это может даже пойти на пользу Ахиллу во время сеансов предсказаний, потому что позволяет ему не отвлекаться на посторонние звуки.
Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.
Ранее коту-предсказателю выдали паспорт болельщика чемпионата мира — 2018.
- 210154 просмотра Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу
- 208214 просмотров Шоумен Иван Ургант получил израильское гражданство
- 166545 просмотров В Сингапуре прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
- 83095 просмотров Советник Трампа назвал слова Трюдо на саммите G7 «ударом в спину»
- 74737 просмотров При столкновении катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек
- 63939 просмотров За три года вклады иностранцев в банки Латвии упали в два раза
- 52511 просмотров США расширили санкции против России
- Английские футболисты получили традиционные российские подарки перед тренировкой
- Петросян о песне Слепакова: нельзя путать сатиру с недоброжелательством
- Министр спорта Украины призвал иностранных коллег к бойкоту ЧМ-2018
- Черчесов признался, что не слышал песню Слепакова
- Патриарх о сборной России на ЧМ-2018: остается надеяться и молиться
- Стало известно имя нового главного тренера сборной Испании
- Матч открытия ЧМ-2018 на «Первом» будут комментировать Слуцкий и Елагин
- Трамп высказался о победе заявки США, Мексики и Канады на конгрессе ФИФА
- Стало известно имя нового главного тренера «Уфы»
- В Кремле перечислили иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018