Неймар расплакался на бразильском телешоу
Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар посетил шоу Caldeirão do Huck, сообщает «Советский спорт».
На телепрограмме, которая выходит на бразильском канале Globo TV, появился сюжет с футболистом, для которого воссоздали копию его детской комнаты.
Отмечается, что мама Неймара Надин и сестра Рафаэлла помогли создать комнату, а на шоу также приехал друг детства, отец и девушка игрока.
Во время посещения своей комнаты футболист не смог сдержать слез.
Ранее Неймар поделился фотографией с пляжа в Сочи.
������ @neymarjr - e toda a população brasileira - choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida do craque ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq— Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) 9 июня 2018 г.