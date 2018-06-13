Неймар расплакался на бразильском телешоу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/10817221/341040-pic905-895x505-3652.jpg">

Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар посетил шоу Caldeirão do Huck, сообщает «Советский спорт».

На телепрограмме, которая выходит на бразильском канале Globo TV, появился сюжет с футболистом, для которого воссоздали копию его детской комнаты.

Реклама

Отмечается, что мама Неймара Надин и сестра Рафаэлла помогли создать комнату, а на шоу также приехал друг детства, отец и девушка игрока.

Во время посещения своей комнаты футболист не смог сдержать слез.

Ранее Неймар поделился фотографией с пляжа в Сочи.