«Реал» досрочно объявил о назначении Лопетеги из-за слива в сборной Испании

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Стали известны причины досрочного объявления о назначении на пост главного тренера мадридского «Реала» наставника сборной Испании по футболу Хулена Лопетеги, сообщает «Советский спорт».

По информации Radio Marca, о назначении Лопетеги планировалось объявить после чемпионата мира — 2018. В сборной Испании имя нового наставника «сливочных» знали шесть игроков «Реала», однако позже информацию дошла до футболиста из другого клуба.

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Отмечается, что специалист испугался распространения слухов и попросил руководство мадридцев досрочно сообщить о сделке.

51-летний испанец в сезоне-2008/09 возглавлял одну из молодежных команд «Реала». Также он тренировал «Порту» и молодежную сборную Испании разных возрастов.

Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит Королевской федерации футбола Испании за главного тренера.