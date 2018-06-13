«Реал» досрочно объявил о назначении Лопетеги из-за слива в сборной Испании
Стали известны причины досрочного объявления о назначении на пост главного тренера мадридского «Реала» наставника сборной Испании по футболу Хулена Лопетеги, сообщает «Советский спорт».
По информации Radio Marca, о назначении Лопетеги планировалось объявить после чемпионата мира — 2018. В сборной Испании имя нового наставника «сливочных» знали шесть игроков «Реала», однако позже информацию дошла до футболиста из другого клуба.
Отмечается, что специалист испугался распространения слухов и попросил руководство мадридцев досрочно сообщить о сделке.
51-летний испанец в сезоне-2008/09 возглавлял одну из молодежных команд «Реала». Также он тренировал «Порту» и молодежную сборную Испании разных возрастов.
Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит Королевской федерации футбола Испании за главного тренера.