Мбаппе завершил тренировку после столкновения с партнером по сборной Франции
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе покинул тренировку после столкновения с партнером по национальной команде, сообщает ТАСС.
Отмечается, что форвард принял решение досрочно завершить тренировочное занятие после разговора с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
Реклама
12 июня французские футболисты провели открытую тренировку на стадионе «Глебовец» в Истре. За ходом подготовки национальной команды следили более 500 человек.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Дании, Австралии и Перу.
Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на поле во время тренировки сборной Бразилии в Сочи.