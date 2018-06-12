Мбаппе завершил тренировку после столкновения с партнером по сборной Франции

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Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе покинул тренировку после столкновения с партнером по национальной команде, сообщает ТАСС.

Отмечается, что форвард принял решение досрочно завершить тренировочное занятие после разговора с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

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12 июня французские футболисты провели открытую тренировку на стадионе «Глебовец» в Истре. За ходом подготовки национальной команды следили более 500 человек.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Дании, Австралии и Перу.

Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на поле во время тренировки сборной Бразилии в Сочи.