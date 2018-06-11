Робби Уильямс назвал мечтой участие в церемонии открытия чемпионата мира — 2018

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Британский певец Робби Уильямс поделился эмоциями в преддверии своего выступления в рамках церемонии открытия чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира по футболу на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта.

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Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров», — сказал бывший участник музыкальной группы Take That.

Церемония открытия мирового первенства начнется 14 июня в 17:30 по московскому времени на столичном стадионе «Лужники».

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