В Италии назвали следующий клуб экс-вратаря «Ювентуса» Буффона
Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время станет футболистом «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, руководство французского клуба достигло договоренности с итальянским вратарем.
Отмечается, что официально о подписании контракта будет объявлено 12 или 13 июня. Соглашение будет рассчитано до 2020 года, а зарплата игрока составит €7 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нашел замену легендарному вратарю Джанлуиджи Буффону.