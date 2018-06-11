В Италии назвали следующий клуб экс-вратаря «Ювентуса» Буффона

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Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время станет футболистом «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, руководство французского клуба достигло договоренности с итальянским вратарем.

Отмечается, что официально о подписании контракта будет объявлено 12 или 13 июня. Соглашение будет рассчитано до 2020 года, а зарплата игрока составит €7 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нашел замену легендарному вратарю Джанлуиджи Буффону.