Пробки могли оставить Москву без чемпионата мира — 2018

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какая работа велась в столице при подготовке к проведению чемпионата мира — 2018, передает официальный сайт «Матч ТВ».

«Если бы мы не занимались развитием общественного транспорта, строительством дорог, метрополитена, боюсь, чемпионат мира мог бы не состояться в Москве в силу того, что все бы дружно стояли в большой пробке», — сказал он.

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Также политик отметил, что полицию Москвы проинструктировали для работы на ЧМ-2018.

«В Москве создан специальный колл-центр, в котором можно получить информацию на шести языках. Полиция столицы прошла весь необходимый инструктаж», — добавил он.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Москва примет 12 матчей в рамках мундиаля.

Ранее сообщалось, что трамваи в Москве будут работать без турникетов.