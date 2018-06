Овечкину доверили старт бейсбольного матча и он его испортил

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был приглашен на бейсбольный матч команды «Вашингтон Нэшеналс» для символического броска открытия встречи. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что российский форвард «столичных» не сумел исполнить подачу с первого раза.

Ранее Овечкин искупался в фонтане в столичном парке Джорджтаун вместе с партнерами по команде в честь завоевания Кубка Стэнли.

When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want.#OnePursuit // #ALLCAPS pic.twitter.com/oJ0BfR9P60