Наставник Ирана призвал ФИФА разобраться с производителем экипировки из-за бойкота

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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) разобраться с известным производителем экипировки из-за бойкота, объявленного иранской команде, передает иранский телеканал Press TV.

«Игроки привыкли к своему спортивному снаряжению, и неправильно его менять за неделю до таких важных матчей. Мы призываем ФИФА прийти к нам на помощь в этом вопросе», — заявил специалист.

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Известный американский производитель спортивной одежды приостановил сотрудничество с командой в связи с ужесточением режима санкций США против Ирана.

Ранее в США выразили желание наградить победителей ЧМ-2018 не в России.