Обладатель Кубка Стэнли Овечкин станет отцом
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые станет отцом, сообщает «Советский спорт».
По информации клубного журналиста Изабелли Хуршудян, болельщики «Вашингтона» уже поздравили семью Овечкина с ожидаемым пополнением в семье.
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2018. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. Таким образом, подопечные Барри Тротца стали обладателями Кубка Стэнли.
Ранее Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по голам в розыгрыше плей-офф НХЛ.