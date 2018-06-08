В США хотят, чтобы награждение победителей ЧМ-2018 прошло не в России
Хельсинкская комиссия, действующая при федеральном правительстве США, опубликовала документ, в котором требуется провести награждение победителей чемпионата мира по футболу не в России, сообщает «Советский спорт».
«В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — говорится в докладе.
Представители комиссии подтвердили, что американские чиновники пытались помешать проведению чемпионата мира в России.
«Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», — написано в документе.
Ранее сообщалось, что более 60 тыс. бразильцев приедут в Россию на ЧМ-2018.