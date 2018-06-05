Янчук: 21-летняя теннисистка Касаткина больше не девочка для битья

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Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» поделился мнением об успехе российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая обыграла вторую ракетку мира из Дании Каролину Возняцки за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«В этом году Дарья добралась до финала на турнире в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке. Эти соревнования очень крутые, а выход в решающую стадию — показатель высокого уровня спортсмена.

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Россиянка сделала заявку на то, чтобы бороться за высокие места на абсолютно всех турнирах и со всеми соперницами. Для нее не осталось недосягаемых высот. 21-летняя Касаткина больше не девочка для битья.

О ее игре положительно отзывались многие профессиональные теннисисты. С ней уже считались, а теперь будут считаться еще больше. Она реально играет. И ее победа над Возняцки была достойной. Вторая ракетка мира ничего не смогла противопоставить Дарье», — сказал Янчук.

Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.