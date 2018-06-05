Сломавший на Играх-2018 ногу россиянин перенесет повторную операцию

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Российский сноубордист Николай Олюнин перенесет еще одну операцию на колене после травмы, полученной на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«После Южной Кореи я проходил усердно реабилитацию в Красноярске. Мои ощущения всегда были тревожными, так как я чувствовал нестабильность в колене и голени на протяжении всего времени.

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Обдумав, я принял решение улететь в Германию на осмотр к одному из лучших специалистов Германии в городе Регенсбург. Принято решение в понедельник переделать операцию, так как нога в отвратительном состоянии, весь метал вытащить из голени и вставать туда кость, которую возьмут из моего таза», — написал Олюнин в своем инстаграме.

Серебряный призер Игр-2014 в Сочи получил перелом ноги в трех местах и повредил мениск во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмену была сделана операция, которую он перенес успешно.

По прогнозам врачей, Олюнин должен был восстановиться от травмы и приступить к тренировкам в мае.