Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили
Главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Мануэля Пеллегрини и его жену ограбили в Чили, сообщает The Sun.
По информации издания, инцидент произошел в Сантьяго. Грабители отобрали у жены специалиста сумочку. Отмечается, что семья Пеллегрини в результате происшествия не пострадала.
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После совершенного преступления грабители устроили перестрелку с сотрудниками правопорядка, а также угнали автомобиль, который затем бросили. В настоящее время злоумышленников разыскивают.
Пеллегрини на своей странице в твиттере поблагодарил полицию Чили за оперативную реакцию.
Ранее сообщалось, что бывший тренер мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити» Пеллегрини возглавил «Вест Хэм».