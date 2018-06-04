Почетный президент РФС осудил новый формат клубного чемпионата мира

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков осудил новый формат клубного чемпионата мира (КЧМ), передает газета «Известия».

«Сейчас говорят о каком-то обновленном КЧМ, который игроки должны будут играть летом, после тяжелейшего сезона. Топовые футболисты и так работают на износ, проводя по 60–70 игр в год на высочайшем уровне. Неужели они согласятся пойти на дополнительную нагрузку только ради денег? Я в этом не уверен», — заявил Колосков.

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