Почетный президент РФС осудил новый формат клубного чемпионата мира
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков осудил новый формат клубного чемпионата мира (КЧМ), передает газета «Известия».
«Сейчас говорят о каком-то обновленном КЧМ, который игроки должны будут играть летом, после тяжелейшего сезона. Топовые футболисты и так работают на износ, проводя по 60–70 игр в год на высочайшем уровне. Неужели они согласятся пойти на дополнительную нагрузку только ради денег? Я в этом не уверен», — заявил Колосков.
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