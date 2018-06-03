Кубок Стэнли брали 78% команд, выигравших третий матч финала НХЛ при счете 1-1
Национальная хоккейная лига (НХЛ) поделилась статистикой финальных серий Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт лиги, после перехода на современный формат розыгрыша плей-офф НХЛ в 1939 году в 21 из 27 случаев (77,8%) клуб, которому удавалось одержать победу в третьем матче финальной серии, становился обладателем Кубка Стэнли.
3 июня «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финала плей-офф НХЛ. Счет в серии 1-1. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.