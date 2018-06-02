Полиция отказалась возбуждать дело против нокаутировавшего судью функционера КХЛ
Правоохранительные органы не будут возбуждать уголовное дело против председателя профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который нанес сотрясение мозга судье. Об этом сообщает «СЭ».
9 марта во время матча любительских команд «Газпром экспорт» и «Тигры» Коваленко нокаутировал судью встречи Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар.
Реклама
После инцидента Киселев долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу, где у него было диагностировано сотрясение мозга.
Ранее обладатель Кубка Стэнли подписал с «Куньлунем» контракт на два года.