Полиция отказалась возбуждать дело против нокаутировавшего судью функционера КХЛ

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Правоохранительные органы не будут возбуждать уголовное дело против председателя профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который нанес сотрясение мозга судье. Об этом сообщает «СЭ».

9 марта во время матча любительских команд «Газпром экспорт» и «Тигры» Коваленко нокаутировал судью встречи Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар.

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После инцидента Киселев долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу, где у него было диагностировано сотрясение мозга.

Ранее обладатель Кубка Стэнли подписал с «Куньлунем» контракт на два года.