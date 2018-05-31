Главный тренер сборной России назвал причину поражения от австрийцев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат контрольного матча с командой Австрии, в котором его подопечные потерпели поражение. По словам специалиста, он рассчитывал на победу, передает «Советский спорт».

«Результат нужен всегда. Мы хотели выиграть сегодня, но, к сожалению, проиграли», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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По его словам, причиной неудачного результата стала усталость российских футболистов после проведенного тренировочного сбора.

«Мы были чуть-чуть не такие свежие, как хотелось бы. Понятно, что 12 дней мы отработали, которые должны дать нам возможность быстрее думать, бегать и мыслить. Как говорится, все идет своим чередом», — подчеркнул тренер сборной России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.