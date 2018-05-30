Стадион московского «Динамо» построят до конца года

Футбольный стадион «ВТБ-Арены» планируется открыть до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Москва стала футбольной столицей мира.

Потому что мы, во-первых, при реконструкции смогли полностью сохранить внешний вид стадиона «Лужники» и при этом сделать его современным: сегодня инспектора Международной федерации футбола (ФИФА) признают его одним из удачных проектов реконструкции и восстановления стадионов в мире. Во-вторых, мы три года назад получили стадион «Спартак» («Открытие-Арена»), у нас прекрасный стадион ЦСКА («ВЭБ-Арена»). До конца года будет введен еще один футбольный стадион — «Динамо», на одноименной станции метрополитена», — сказал чиновник.

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Вместимость стадиона составит 26 тысяч зрителей.

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