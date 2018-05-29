Главный тренер сборной России по футболу пригласил Путина на тренировку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента страны Владимира Путина на тренировку команды, передает Sport24.

«Я с Путиным первый раз контактировал в 2002 году перед чемпионатом мира. Он был на Кубке конфедераций, уверен, что он будет на матчах чемпионата мира. Я приглашаю его на любую нашу тренировку, мы его ждем», — заявил специалист.

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Национальной команде России на групповом этапе мундиаля будут противостоять сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

Ранее Черчесов рассказал о состоянии здоровья Артема Дзюбы и Алана Дзагоева.