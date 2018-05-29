ОКР попросил у Усманова 600 млн рублей

Олимпийский комитет России (ОКР) ведет переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» о выделении финансовой помощи в объеме 600 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«ОКР ведет переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» об оказании финансовой поддержки в объеме 600 млн рублей. Аналогичная сумма была выделена фондом в прошлом году», — заявил кандидат в президенты Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Вице-президента ОКР отметил, что оптимальный годовой бюджет, необходимый для обеспечения деятельности олимпийского комитета равен 2,1-2,4 млрд рублей.

«В соответствии с заключенными спонсорскими и партнерскими договорами ежегодный доход ОКР в 2019-2020 годах составит 965 миллионов рублей и 365 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах. Дефицит очевиден. Его необходимо сокращать, прежде всего, за счет дополнительного привлечения средств партнеров и спонсоров», — подытожил Поздняков.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты ОКР предложил улучшить систему управления подготовкой к Олимпиаде.

Выборы президента ОКР проходят в Москве на Олимпийском собрании. Помимо Позднякова на пост главы организации претендует почетный член МОК Александр Попов.

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