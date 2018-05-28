Остапенко рассказала о ярости после вылета в первом круге «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свое поражение в первом круге «Ролан Гаррос» против украинки Катерины Козловой. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я расстроена и чувствую злость. Я просто в ярости и хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то ощутила невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, и я так хотела показать им, что могу бороться», — сказала Остапенко.

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Теннисистка также отметила, что травма, полученная в матче с Шараповой на турнире в Риме стала одной из причин поражения.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в обновленном рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA).