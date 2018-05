Овечкин пошутил о пожеланиях ему удачи от Путина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку сказал, что президент России Владимир Путин пожелал ему удачи в финальном противостоянии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт».

«Да, Владимир Путин позвонил мне и пожелал мне удачи. Это шутка», — приводит слова Овечкина журналист Изабелль Хуршудян на своей странице в «Твиттере».

29 мая «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс» в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

Ранее чемпион мира назвал успехи «Вашингтона» огромной заслугой Овечкина.

"I don't know if Ovi would say it, but there's a maturity there that has got to a new level ... I think the way he plays this year is more within the team structure. This is the most systematic he's played throughout his career." https://t.co/5jHotMb9iZ