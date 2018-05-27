Загитова не может представить свой уход от тренера Тутберидзе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о возможной смене тренера, сообщает ТАСС.

На вопрос, может ли фигуристка представить себя на месте спортсменов, покинувших своего тренера, она ответила: «Нет, не могу представить».

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Также Загитова поделилась своими планами на следующий соревновательный сезон и рассказала, когда приступит к тренировкам.

«У меня будет короткая программа под «Призрак оперы», произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня.

Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная», — заявила фигуристка.

Ранее Загитовой на торжественной церемонии в Москве вручили щенка японской породы акита-ину.