Роналду хочет переименования Лиги чемпионов в свою честь

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил мнение, что Лига чемпионов должна быть переименована в его честь, передает «Советский спорт».

«Кто снова стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов? Этот турнир должен сменить название и называться CR7 Лига чемпионов.

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Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, вновь стал ее лучшим бомбардиром, поэтому у меня нет причин грустить», — приводит слова португальца Marca.

В финальном матче Лиги чемпионов «сливочные» встречались с «Ливерпулем» и одержали победу со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее Роналду намекнул на уход из «Реала».