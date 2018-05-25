Абэ мечтает об участии сборных России и Японии в финале ЧМ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что мечтает о том, чтобы в финале чемпионата мира — 2018 оказались сборные России и Японии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Давайте представим, что «Самурай Блю» (национальная сборная Японии по футболу. — «Газета.Ru»), одержав победы в матчах, будет сражаться в финале с Россией.

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Такие мечты посещают меня сейчас, я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за разницы во времени», — сказал премьер-министр во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Абэ планирует лично присутствовать на церемонии вручения щенка российской 16-летней фигуристке Алине Загитовой.