Около тысячи фанатов «Ливерпуля» пропустят финал Лиги чемпионов в Киеве

Около тысячи болельщиков «Ливерпуля» вынуждены пропустить финал Лиги чемпионов, в котором английский клуб встретится с мадридским «Реалом» в Киеве, сообщает ТАСС.

По информации британской газеты Times, компания, которая организовывала три чартерных рейса из Англии в столицу Украины, получила отказ со стороны сотрудников аэропорта «Борисполь» на предоставление места для посадки, в результате чего все три рейса были отменены.

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В частности, один из рейсов должен был прибыть в Киев в четверг, а остальные два — в пятницу, за день до финального матча, но авиационные власти украинского аэропорта не одобрили размеры самолетов.

Ранее сообщалось, что около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля». В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».