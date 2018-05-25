Около тысячи фанатов «Ливерпуля» пропустят финал Лиги чемпионов в Киеве
Около тысячи болельщиков «Ливерпуля» вынуждены пропустить финал Лиги чемпионов, в котором английский клуб встретится с мадридским «Реалом» в Киеве, сообщает ТАСС.
По информации британской газеты Times, компания, которая организовывала три чартерных рейса из Англии в столицу Украины, получила отказ со стороны сотрудников аэропорта «Борисполь» на предоставление места для посадки, в результате чего все три рейса были отменены.
В частности, один из рейсов должен был прибыть в Киев в четверг, а остальные два — в пятницу, за день до финального матча, но авиационные власти украинского аэропорта не одобрили размеры самолетов.
Ранее сообщалось, что около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля». В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.
26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».