Кличко: никто не возвращает билеты на финал Лиги чемпионов, это фейк-ньюс

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ложной информацию о том, что более 2000 фанатов «Реала» вернули билеты на финал Лиги чемпионов.

«Была сенсация, что болельщики массово сдают билеты, потому что нет жилья или жилье дорогое. Большое количество людей готовы приобрести эти билеты.

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Мы связались с клубами «Реал», «Ливерпуль», с фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты — дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюс», — цитирует Кличко «Радио Свобода».

Также функционер отметил, что повышение цен в период проведения футбольного турнира нормальная практика.

«А то, что цены повышаются при проведении различных акций, это не только в Киеве, это везде таковая мировая практика. К сожалению, город не может регулировать бизнес — это рынок», — добавил он.

Ранее представители официального фан-клуба мадридского «Реала» в России объяснили, почему не хотят ехать в Киев на финал Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют против английского «Ливерпуля».